Вибухи в Китаї пошкодили сотні контейнерів з отруйними речовинами

За словами віце-мера міста, всього в пожежах були знищені 18 тис. контейнерів, з них близько 1700-1800 містили отруйні речовини, повідомляє Сіньхуа.

Також вранці в понеділок в районі складу хімікатів пролунав новий вибух. У результаті нього в портовій частині Тяньцзіня з'явився білий дим, який може бути отруйним. За інформацією Центрального китайського телебачення, військовослужбовці, що знаходилися поблизу, були евакуйовані.

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За останніми даними, кількість жертв вибуху досягла 114 осіб, ще 70 числяться зниклими безвісти. 698 людей залишаються в лікарнях.

Нагадаємо, 15 серпня в китайському місті Тяньцзінь пролунали нові вибухи. В радіусі 3 кілометрів від зони пожежі проводиться евакуація. Вибух стався 12 серпня на складі компанії Жухай в міському районі Бінхай.