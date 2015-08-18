Держдеп: США продовжать підтримувати Туреччину в питаннях безпеки

Про це в понеділок у ході регулярного брифінгу заявив керівник прес-служби Держдепартаменту Джон Кірбі.

"Що стосується нашої прихильності безпеки Туреччини, то тут нічого не змінилося. Туреччина - союзник по НАТО і надійний партнер, зокрема, у боротьбі з ІДІЛ", - сказав Кірбі.

Він також нагадав, що раніше Анкара дозволила розміщувати на трьох своїх базах авіацію, що бере участь в кампанії проти ісламістів у Сирії.

Більш того, представник держдепу зазначив, що в цілому в регіоні залишаються "значні сили протиракетної оборони", включаючи військові кораблі на морі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Президент Туреччини Тайіп Ердоган підтвердив згоду Анкари на використання США авіабази "Інджирлік" в операції проти радикального угруповання "Ісламська держава".