Держдеп: США продовжать підтримувати Туреччину в питаннях безпеки
США як і раніше зберігають із Туреччиною партнерські відносини та мають намір надавати їй підтримку у сфері безпеки.
Про це в понеділок у ході регулярного брифінгу заявив керівник прес-служби Держдепартаменту Джон Кірбі.
"Що стосується нашої прихильності безпеки Туреччини, то тут нічого не змінилося. Туреччина - союзник по НАТО і надійний партнер, зокрема, у боротьбі з ІДІЛ", - сказав Кірбі.
Він також нагадав, що раніше Анкара дозволила розміщувати на трьох своїх базах авіацію, що бере участь в кампанії проти ісламістів у Сирії.
Більш того, представник держдепу зазначив, що в цілому в регіоні залишаються "значні сили протиракетної оборони", включаючи військові кораблі на морі.
Читайте такожСША і Туреччина домовилися про створення зони безпеки на півночі Сирії – ЗМІ
Раніше УНІАН повідомляв, що Президент Туреччини Тайіп Ердоган підтвердив згоду Анкари на використання США авіабази "Інджирлік" в операції проти радикального угруповання "Ісламська держава".