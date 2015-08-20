КНДР обстріляла південнокорейських військових

Про те, яку зброю застосували північнокорейські військові, інформації поки немає, передає ТАСС з посиланням на телеканал KBS.

Однак відомо, що північнокорейська артилерія відкрила вогонь у відповідь - було випущено близько 20 снарядів.

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При цьому обстріл не завдав південнокорейській стороні збитків, постраждалих також немає. У міністерстві національної оборони Республіки Корея повідомили, що почали розслідування інциденту.

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 17 серпня, 50 тисяч військовослужбовців Південної Кореї і три тисячі солдатів США розпочали широкомасштабні військові навчання Ulchi Freedom, які симулюють повномасштабне вторгнення КНДР.