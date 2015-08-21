США попросили Австралію взяти участь у повітряній військової кампанії проти ІДІЛ
04:43, 21 серпня 2015Світ
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США офіційно звернулися до Австралії з проханням приєднається до повітряної військової кампанії проти бойовиків ІДІЛ.
REUTERS
У четвер, 20 серпня офіційний запит з даним проханням був направлений до посольства Австралії в Сполучених Штатах, передає DT.ua з посиланням на The Guardian.
У документі говориться, що "прохання, насамперед, стосується залучення авіації Австралії з метою переслідування бойовиків, які тікають з Іраку".
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США наголошують, що вони не запитують австралійські війська до участі у наземній операції.
Раніше УНІАН повідомляв, що в середу, 12 серпня ВПС США завдали перший удар по позиціях бойовиків ІДІЛ у Сирії з авіабази Інджирлік на півдні Туреччини.
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