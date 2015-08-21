Путін буде президентом до 2024 року, якщо здоров'я дозволить - головний редактор "Эха Москвы"

В оточенні російського президента Володимира Путіна всі усвідомлюють, що він не молодий, і що слід групуватися навколо можливого наступника.

Про це заявив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов у інтерв'ю виданню Точно.

"Зараз всім зрозуміло, що у 2018 році Путін піде на вибори та обереться, не виключено, що на своїй посаді він пробуде до 2024 року, якщо здоров'я дозволить. Але якщо він з якоїсь причини він піде... ну, на Афон, до монахів, то його наступником на ранній стадії буде той, кого він номінує", - каже Венедиктов.

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Журналіст підкреслює, що існує відомий перелік політичних фігур: Дмитро Медведєв, Сергій Іванов, Сергій Наришкін, Сергій Собянін, але зараз всі реальні рішення в країні приймає Путін.

Венедиктов також прогнозує, що наступний лідер російської опозиції також буде з оточення Путіна.

"Я думаю, що наступний опозиційний Путіну лідер з'явиться з його оточення. Це буде не Навальний, не Ходорковський. Якийсь чоловік з "путінського політбюро", який зараз при ньому виростає", - говорить він.