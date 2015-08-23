Понад 4 тисячі нелегалів врятували за добу у Середземному морі

У неділю, 23 серпня, італійські рятувальники повідомили, що мігранти перебували у переповнених човнах, передає радіо «Свобода».

У рятувальній операції брали участь італійські, норвезькі та ірландські кораблі.

За інформацією Міжнародної організації з міграції, цього року загинули понад 2 тис. людей, які намагалися дістатися Європи, тікаючи з країн конфлікту.

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Лише за липень до Греції прибули 50 тис. біженців, які рятуються від воєнних дій у Сирії, Іраку, Афганістані та Лівії, плануючи потрапити у західні країни Євросоюзу через Грецію, Македонію та Сербію.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість мігрантів, які прибули до кордонів ЄС, вперше перевищила 100 тисяч за місяць і склало 107 тисяч осіб у липні 2015 року.