МЗС Франції: Мінські угоди допоможуть Україні нормалізувати відносини з Росією та з ЄС

Таку думку в інтерв'ю газеті JDD висловив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, передає Гордон.

"Ми не наївні. Проблема не в тому, щоб довіряти чи ні. Що зараз потрібно – це нагадати і тим і іншим, що вони не можуть робити нічого іншого, окрім як виконувати те, що було обіцяно, інакше вони будуть суворо покарані", – сказав він, відповідаючи на питання, чи довіряє він Росії в питанні врегулювання кризи на сході України.

"Іноді Росія йде на поступки, іноді вона заявляє про те, що дії сепаратистів ніяк від неї не залежать, що є досить сміливим трактуванням дійсності", – зазначив французький міністр.

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За словами Фабіуса, Париж докладає всі можливі зусилля в інтересах миру та безпеки.

"Ми виступаємо і діємо на користь того, щоб зброя замовкло і щоб на Донбасі пройшли нові вибори відповідно до Конституції України. Мінські угоди, за які ми несемо спільну відповідальність, визначили умови, за яких Україна могла б повернутися до коректних відносин як з Росією, так і з Європейським союзом. Це наш компас", – сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що лідери України, Німеччини та Франції Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд зустрінуться в Берліні 24 серпня для обговорення ситуації на Донбасі. Рішення про зустрічі було прийнято у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України.