Українська влада хоче змінити "генетичний код" своїх громадян – Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що українська влада прагне змінити «генетичний код» своїх громадян.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Якщо вам трапиться якась негативна оцінка щодо українського народу, поділіться – я такого не пам’ятаю. А от що напружує дуже серйозно – це цілком протилежні дії керівництва України, яке взяло собі за мету змінити, якщо хочете, генетичний код. Я впевнений, що нічого з цього не вийде», – заявив Лавров у понеділок, 24 серпня, під час виступу на всеросійському молодіжному форумі «Територія смислів на Клязьмі».
«Коли президент Порошенко каже, що росіяни ніякі нам не брати, це хіба дружньо?», – зазначив Лавров.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр культури РФ Володимир Мединський в інтерв'ю американській російськомовній газеті "Русская Жизнь", яка видається у Сан-Франциско, заявив, що у російського народу є одна зайва хромосома.
Як відомо, непарна кількість хромосом є ознакою "синдрому Дауна".