Українська влада хоче змінити "генетичний код" своїх громадян – Лавров

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо вам трапиться якась негативна оцінка щодо українського народу, поділіться – я такого не пам’ятаю. А от що напружує дуже серйозно – це цілком протилежні дії керівництва України, яке взяло собі за мету змінити, якщо хочете, генетичний код. Я впевнений, що нічого з цього не вийде», – заявив Лавров у понеділок, 24 серпня, під час виступу на всеросійському молодіжному форумі «Територія смислів на Клязьмі».

«Коли президент Порошенко каже, що росіяни ніякі нам не брати, це хіба дружньо?», – зазначив Лавров.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр культури РФ Володимир Мединський в інтерв'ю американській російськомовній газеті "Русская Жизнь", яка видається у Сан-Франциско, заявив, що у російського народу є одна зайва хромосома.

Як відомо, непарна кількість хромосом є ознакою "синдрому Дауна".