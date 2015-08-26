Могеріні заявила про "поворотний момент" в переговорах Сербії та Косово

Глава дипломатії ЄС виступає у ролі посередника в переговорах між прем'єр-міністром Сербії Олександром Вучичем і главою уряду невизнаної Косово Ісою Мустафою, повідомляють РИА Новости.

Як зазначила Могеріні, "результати зустрічі являють собою історичні досягнення в процесі нормалізації".

"Рішення, подібні сьогоднішнім, принесуть конкретну вигоду людям і в той же час дозволять двом сторонам просунутися по їх європейському шляху", — йдеться в комюніке глави дипломатії ЄС.

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У свою чергу Держдепартамент США привітав досягнуті домовленості між керівниками Сербії і Косово з питання нормалізації двосторонніх відносин.

"Досягнуті сьогодні (25 серпня) угоди з енергетики, телекомунікацій, створення спільноти сербських муніципалітетів і вільне пересування по мосту в Митровиці поліпшать життя людей в обох країнах", — зазначили в Держдепартаменті.