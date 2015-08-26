Дуда має намір обговорити з Меркель посилення тиску на Путіна

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Зрозуміло, що в ході свого візиту до Берліна я хотів би, в тому числі, поговорити про те, як можна посилити тиск на Росію, щоб в кінцевому підсумку закінчилася війна і настав довгостроковий мир. Інше питання полягає в тому, як має відреагувати НАТО на зміну геополітичної обстановки біля східних кордонів блоку. Само собою зрозуміло, ми виступаємо за посилену присутність НАТО в цьому регіоні, в тому числі в Польщі», - зазначив Дуда.

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Крім того, польський президент зазначив рішучість Меркель в питанні позиції країни по відношенню до президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дуда запропонував Петру Порошенку новий формат мирних переговорів з бойовиками з питання вирішення конфлікту на Донбасі - переговори за участю найсильніших держав Європи, а також сусідів України, в тому числі і Польщі.