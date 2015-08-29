У Європу з США прибули 4 винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт ВПС США.

"Це перше навчальне розгортання F-22 є прекрасною можливістю для цих сучасних літаків взяти участь у навчаннях разом із іншими літаками ВПС США і союзників по НАТО", сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Френк Горенк.

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За його словами, розміщення F-22 в Європі демонструє прихильність Сполучених Штатів до підтримання безпеки на цьому континенті.

Раніше УНІАН повідомляв, що збройні сили США розмістять в Європі винищувачі п'ятого покоління F-22 для зміцнення безпеки своїх союзників по НАТО.