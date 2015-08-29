У Європу з США прибули 4 винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor
04:11, 29 серпня 2015Світ
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На авіабазу Шпангдалем в Німеччині прибули чотири винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor, один стратегічний військово-транспортний літак C-17 Globemaster III і близько 60 військовослужбовців для участі у військових навчаннях НАТО, які пройдуть в середині вересня.
До Німеччини прибули чотири винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor / wikipedia.org
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт ВПС США.
"Це перше навчальне розгортання F-22 є прекрасною можливістю для цих сучасних літаків взяти участь у навчаннях разом із іншими літаками ВПС США і союзників по НАТО", сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Френк Горенк.
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За його словами, розміщення F-22 в Європі демонструє прихильність Сполучених Штатів до підтримання безпеки на цьому континенті.
Раніше УНІАН повідомляв, що збройні сили США розмістять в Європі винищувачі п'ятого покоління F-22 для зміцнення безпеки своїх союзників по НАТО.
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