У Росії помер відомий актор Михайло Свєтін

На 85-му році життя помер відомий актор Михайло Свєтін.

Як передає ТАСС, він помер у неділю вранці в реанімації Гатчинської центральної районної лікарні в Ленінградській області.

Свєтіна екстрено госпіталізували 23 серпня. У прес-службі адміністрації регіону повідомили, що "для актора був викликаний хірург з Ленінградської обласної лікарні". Після операції, яка завершилася успішно, актора перевели до реанімації і підключили до штучної вентиляції легень.

За деякими даними, у актора був геморагічний інсульт.

Народний артист Росії Михайло Свєтін до останнього часу служив у петербурзькому Театрі комедії імені Акімова.

Народився він 11 грудня 1930 року в Києві. В інтерв'ю заявляв, що старше на рік, і відомості у паспорті є помилковим.

У кіно дебютував у 1973 році в стрічках "Не мине й року..." Леопольда Бескорадного і "Ні пуху, ні пера" Віктора Іванова.

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Популярність здобув у 1975 році, коли зіграв у комедії Георгія Данелії "Афоня" і Леоніда Гайдая "Не може бути!"

Знявся більш ніж у ста фільмах, серед них яскраві епізодичні ролі: інженера Брунса в "12 стільцях" (режисер Марк Захаров, 1976), начальник вокзалу в "Безіменній зірці" (Михайло Козаков, 1978), Хома Бриль у стрічці "Чародії" (Костянтин Бромберг, 1982), віконт де Монтехо в "Дон Сезар де Базан" (Ян Фрід, 1989).

У 2014 році знявся в кіно "Лінія Марти" Олега Газе. У 2015 році був зайнятий у спектаклях "Блюз старини Фредді", "Весілля Кречинського", "Тінь", Дон Педро" і "Важкі люди".