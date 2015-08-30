У Греції та Італії можуть створити приймальні центри для мігрантів

У даних центрах буде проводитися обов'язкове зняття відбитків пальців і реєстрація всіх мігрантів, які прибувають до Європи, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Вони також вважають, що Євросоюз також має створити список "безпечних країн", мігрантів з яких можна буде швидко репатріювати.

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Раніше міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус назвав ставлення деяких європейських країн до мігрантів ганебним і засудив ті країни-члени ЄС, які відмовляються брати до себе біженців.

Через два тижні має пройти нарада міністрів ЄС, де буде обговорюватися криза навколо міграції, що посилюється.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Пан Гі Мун закликав міжнародне співтовариство знайти "колективне політичне рішення" в ситуації з біженцями з Північної Африки і Близького Сходу.