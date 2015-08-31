У Держдумі запропонували перенести штаб-квартиру ООН із США до Швейцарії - ЗМІ

Член комітету Держдуми з оборони Ігор Зотов звернувся з листом до генсека ООН Пан Гі Муна, повідомляє Известия. Копію листа направлено голові російського МЗС Сергію Лаврову.

"У сьогоднішніх умовах ООН має зміцнювати свою роль як верховного арбітра на міжнародній арені, а не ставати інструментом впливу в руках Сполучених Штатів", — вважає Ігор Зотов.

За його словами, "порядок видачі віз дозволяє Вашингтону впливати на присутність представників небажаних і частково визнаних держав на сесіях Генасамблеї ООН або робочих зустрічах в рамках діяльності інших міжнародних інституцій організації".

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Штаб-квартиру, на думку Зотова, необхідно перенести на територію держави, чия зовнішня політика характеризується підкресленим нейтралітетом. Таким кандидатом може вважатися Швейцарія.

Ігор Зотов нагадує нещодавню ситуацію, що сталася з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, яка отримала візу в США з обмеженнями, які не дозволяють відвідати всі заплановані заходи на майданчиках ООН у Нью-Йорку.

Зі своїм колегою згоден член комітету Держдуми з оборони Володимир Комоєдов, проте бачить труднощі в реалізації такої ідеї.

"Швидше за все переносу не станеться, адже на це потрібні колосальні коштів, але про це треба подумати", — вважає депутат.

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Як повідомляв УНІАН раніше, спікер російської Держдуми Сергій Наришкін стверджує, що військовий конфлікт в Україні створили Сполучені Штати Америки, щоб відтіснити Росію в плані впливу на Європу.