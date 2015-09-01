Сьогодні одинадцята річниця трагедії у Беслані

Облога школи, що тривала 3 дні, почалася 1 вересня 2004 року, масова загибель людей в школі №1 міста Беслана, стала одним з найкривавіших терактів в історії Росії, пише служба новин "Голосу Америки".

Теракт почався в перший день навчального року. Близько 30 чеченців і інгушів, захопили школу, убивши кілька її співробітників, після чого захопили в заручники понад 1100 осіб, у тому числі 800 дітей. Протягом 52 годин, поки тривало протистояння, більшість заручників знаходилося в спортзалі школи, в спеці і задусі, без їжі і води.

На третій день деякі із заручників були звільнені, а тіла деяких з тих, хто був убитий в перший день, – дозволено забрати. Однак несподівано сталося кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа, що охопила спортзал і призвела до обвалення даху. У відповідь російський спецназ, підтримуваний танками, взяв штурмом будівлю і вступив у бій з терористами, що утримували заручників. В результаті штурму загинуло понад 340 заручників, у тому числі 186 дітей. Сотні людей отримали поранення, багато зникли без вісти.

Група, яка здійснила напад на школу, що знаходилася під контролем чеченського сепаратистського лідера Шаміля Басаєва, який був убитий в 2006 році. Басаєв співпрацював з бойовиками-джихадистами – такими, як Ібн аль-Хаттаб, громадянин Саудівської Аравії, тісно пов'язаний з "Аль-Кайдою".