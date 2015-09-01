Москва лідирує в списку недружніх міст світу

Російська столиця очолила рейтинг з 30 міст, який склав журнал для мандрівників Travel + Leisure, повідомляє Lenta.ru

Рейтинг склали за результатами опитування майже 200 тисяч людей зі всього світу. Всього в голосуванні на звання найгіршого міста брали участь 266 міст.

Люди, які відвідували Москву, дорікали москвичам в небажанні допомагати, а в місті присутні проблеми з ресторанами і громадським транспортом.

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Також у трійку недружніх міст увійшов Санкт-Петербург.

Крім того, в топ увійшли французькі Марсель і Канни, а також американські Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Філадельфія, Балтімор і Лас-Вегас.

Журнал також представив список з 30 найбільш доброзичливих для туристів міст. Його очолив ірландський Голуей, жителі якого вразили мандрівників своєю гостинністю і почуттям гумору.

У травні минулого року портал про подорожі Tripadvisor опублікував рейтинг, в якому Москва названа одним з найгірших міст для подорожей, поступившись лише Мумбаю і Пунта-Кані. Туристи, що взяли участь в онлайн-опитуванні, оцінювали населені пункти за 16 категоріям, в тому числі дружелюбність місцевих жителів, найкращі послуги таксі, найкраще співвідношення «ціна-якість» поїздки, кращі готелі.

Журнал Travel + Lesisure почав виходити в 1937 році. Щорічно видання публікує різні рейтинги, наприклад, «500 кращих готелів світу» або «Кращі міста США».