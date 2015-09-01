Колишній канцлер Німеччини потрапив до реанімації

Про це повідомляє видання Hamburger Abendblatt з посиланням на близьких політика.

За даними газети, в даний час 96-річний Шмідт знаходиться у відділенні інтенсивної терапії однієї з лікарень Гамбурга. Видання зазначає, що чоловік потрапив до лікарні через проблеми із судинами. Лікарі запевняють, що життю Шмідта нічого не загрожує.

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