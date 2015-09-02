До 2020 року Сектор Гази може стати "непридатним для життя" - ООН
Територія Сектору Гази до 2020 року може стати "непридатною для життя", якщо економічні тенденції останніх років продовжуватимуться й надалі.
Про це йдеться в опублікованій на Конференції ООН з торгівлі та розвитку доповіді експертів організації, повідомляє українська служба Deutsche Welle з посиланням на АР.
Лише внаслідок останньої військової операції Ізраїлю близько півмільйона чоловік змушені були залишити свої домівки, а частина Сектора Гази зруйнована.
Війна "фактично знищила те, що залишилося від середнього класу, посилаючи майже все населення в убогість і залежність від міжнародної гуманітарної допомоги", - наголошується у звіті.
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Рівень ВВП Гази у минулому році впав на 15 відсотків, а рівень безробіття досяг рекордно високого рівня - 44 відсотків.
"Війни знищили здатність Гази експортувати і виробляти для внутрішнього ринку, а також не залишили часу для реконструкції", - зазначають експерти ООН. За їхніми даними, ситуація в регіоні є найгіршою від 1967 року, коли Ізраїль захопив територію в результаті Шестиденної війни з Єгиптом та іншими державами.
Лише припинення економічної блокади з боку Ізраїлю зможе змінити ситауцію в Газі.
Довідка УНІАН. Сектор Гази - контрольована Ізраїлем територія, яка разом із Західним берегом ріки Йордан надана Палестині рішенням ООН. На даний момент Ізраїль веде активну економічну блокаду регіону.