До 2020 року Сектор Гази може стати "непридатним для життя" - ООН

17:16, 02 вересня 2015
Світ
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Територія Сектору Гази до 2020 року може стати "непридатною для життя", якщо економічні тенденції останніх років продовжуватимуться й надалі.

REUTERS

Про це йдеться в опублікованій на Конференції ООН з торгівлі та розвитку доповіді експертів організації, повідомляє українська служба Deutsche Welle з посиланням на АР.

Лише внаслідок останньої військової операції Ізраїлю близько півмільйона чоловік змушені були залишити свої домівки, а частина Сектора Гази зруйнована.

Війна "фактично знищила те, що залишилося від середнього класу, посилаючи майже все населення в убогість і залежність від міжнародної гуманітарної допомоги", - наголошується у звіті.

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Рівень ВВП Гази у минулому році впав на 15 відсотків, а рівень безробіття досяг рекордно високого рівня - 44 відсотків.

"Війни знищили здатність Гази експортувати і виробляти для внутрішнього ринку, а також не залишили часу для реконструкції", - зазначають експерти ООН. За їхніми даними, ситуація в регіоні є найгіршою від 1967 року, коли Ізраїль захопив територію в результаті Шестиденної війни з Єгиптом та іншими державами.

Лише припинення економічної блокади з боку Ізраїлю зможе змінити ситауцію в Газі.

Довідка УНІАН. Сектор Гази - контрольована Ізраїлем територія, яка разом із Західним берегом ріки Йордан надана Палестині рішенням ООН. На даний момент Ізраїль веде активну економічну блокаду регіону.

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