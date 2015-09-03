Україна потрапила до списку країн, на допомогу яким у ООН не вистачає грошей

Про це повідомили в Управлінні з координації гуманітарних питань, передає DT.ua з посиланням на Радіо ООН.

"На початок 2015 року гуманітарна підтримка була потрібна 78 мільйонів осіб у 22 країнах світу. Більша частина з них потребувала надзвичайної допомоги. Як вже неодноразово повідомлялося, однією з головних причин, що перешкоджають поліпшенню ефективності роботи гуманітарних організацій, є брак фінансування", - йдеться в повідомленні.

До списку країн, яким на допомогу в ООН не вистачає коштів, крім держав Сахельского регіону, Ємену і Сомалі, потрапила Україна.

Для допомоги жителям України від донорів отримано поки тільки 34% від запитуваних 316 мільйонів доларів США. Загальний дефіцит бюджету на гуманітарну допомогу становить близько 12,5 мільярдів.

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Як повідомляв УНІАН раніше, згідно з даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), у наданні гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 млн осіб, тобто майже кожен дев'ятий її житель. Офіційний представник УКГП Йенс Ларке підкреслив, що в цьому році допомога вже була надана більш ніж 450 тисячам осіб. Мова йде про продовольчі, а також непродовольчі товари та готівкові кошти.