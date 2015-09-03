Набридли Путін і Медведєв: У Москві заплановано мітинг "за змінюваність влади"

Про це написав політик Олексій Навальний у своєму блозі.

«Акція пройде у формі ходи і подальшого мітингу. Відповідне повідомлення буде подана до мерії Москви найближчим часом. Захід буде повністю безпечним і дозволеним», - написав Навальний.

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Імовірно, акція розпочнеться 20 вересня о 14.00.

Навальний заявив про намір провести мітинг у Москві в річницю з'їзду "Єдиної Росії", на якому в 2011 році було оголошено про намір Володимира Путіна балотуватися на третій термін.

"Чергова загальна протестна акція пройде в річницю "рокировочки" - в неділю, 20-го вересня", - зазначив він.

Опозиціонер додав, що великих маніфестацій у Москві не проводилося з часу вбивства Бориса Нємцова, а мітингу з політичними вимогами - півтора року.