Американські ВМС у Чорному морі майже завжди чекає військовий корабель РФ - віце-адмірал ВМС США

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Navy Times.

"В дев'яти випадках з десяти нас чекає російський військовий корабель", - сказав Фогго.

За його словами, нещодавно російський корабель привітав есмінець США Donald Cook, який входив в Чорне море для участі в міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2015.

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"Коли ми перебуваємо в безпосередній близькості один від одного, ми стежимо за ними, а вони за нами. Це завжди було професійною взаємодією і очікую, що таким воно і буде", - зазначив Джеймс Фогго.

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач 6-м флотом ВМС США віце-адмірал Джеймс Фогго назвав Sea Breeze-2015 "важливою можливістю для співпраці з нашими партнерами і для проведення серйозної підготовки на землі, в повітрі і на морі".