США уважно стежать за повідомленнями про російських військових у Сирії - Білий дім

Про це повідомили в Білому домі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Нам відомо про повідомлення стосовно того, що Росія могла направити військових і літальні апарати в Сирію, і ми стежимо за цими повідомленнями дуже уважно", - заявив представник Білого дому Джош Ернест.

Будь-яка військова підтримка режиму президента Сирії Башара Асада є дестабілізуючою і контрпродуктивною, додав він.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Сирію могли бути спрямовані російські солдати і військова техніка.

У МЗС Росії спростували ці повідомлення, заявивши, що Росія допомагає Сирії в боротьбі з терористичною загрозою у відповідності з міжнародним правом.