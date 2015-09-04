США уважно стежать за повідомленнями про російських військових у Сирії - Білий дім
Американська влада уважно стежить за повідомленнями про відправку російських військових підрозділів і військової техніки до Сирії.
Про це повідомили в Білому домі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Нам відомо про повідомлення стосовно того, що Росія могла направити військових і літальні апарати в Сирію, і ми стежимо за цими повідомленнями дуже уважно", - заявив представник Білого дому Джош Ернест.
Будь-яка військова підтримка режиму президента Сирії Башара Асада є дестабілізуючою і контрпродуктивною, додав він.
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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Сирію могли бути спрямовані російські солдати і військова техніка.
У МЗС Росії спростували ці повідомлення, заявивши, що Росія допомагає Сирії в боротьбі з терористичною загрозою у відповідності з міжнародним правом.