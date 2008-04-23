Росію чекає прихід фаворитів Медведєва?

Багаті російські бізнесмени забезпечують недоторканність свого капіталу за рахунок вірності керівництву країни. Як пише газета The Frankfurter Rundschau, прикладом цьому може служити стабільне положення і зростання капіталу губернатора Чукотки Романа Абрамовича, бізнесмена Олега Дерипаски, глави "Сєвєрсталі" Олексія Мордашева. На думку газети, політична лояльність і хороші зв`язки деколи є вирішальним чинником в справі примноження капіталу російських багатіїв. Тому прихід до влади Дмитра Медведєва ставить одне з найцікавіших питань: чи збережуть нинішні багатії свій статок, нажитий за час правління Путіна, чи їх місце займуть фаворити Медведєва.

Газета.ру