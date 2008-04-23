Піратів, які захопили судно з ОАЕ, стратять

Сомалійські урядові війська штурмом відбили у піратів торгівельне судно “Аль-Халідж” з Об‘єднаних Арабських Еміратів, захоплене два дні тому. Усіх 14 заручників, які перебували на судні, благополучно звільнили. Вони неушкоджені.

Сімох піратів, які захопили корабель, заарештували. Трьох із них під час штурму поранили. Їх відвезли до в‘язниці сомалійської автономії Путленд. Міністр безпеки автономії каже, що згідно з місцевими антипіратськими законами, їх засудять до страти.

На корабель “Аль-Халідж”, який віз продукти із Дубая до Сомалі, пірати напали у понеділок неподалік порту Босасо. Це вже третє іноземне судно, захоплене сомалійськими піратами за останній місяць. Серед попередніх була і французька яхта, на якій перебувала одна українка.

ICTV