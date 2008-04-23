Хілларі Клінтон повернула інтригу президентським перегонам у США

Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон МАККЕЙН став переможцем на попередніх виборах кандидата на пост Президента США від Республіканської партії в штаті Пенсильванія.

Як передає ІТАР-ТАСС, формально підрахунок бюлетенів ще триває, проте, зважаючи на відсутність у Дж.МАККЕЙНА конкурентів, його можна вважати переможцем.

У демократів лідирує сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Хілларі КЛІНТОН. За неї, згідно з попередніми даними, проголосували 54% виборців-демократів.

За її суперника, 46-річного сенатора від штату Іллінойс Барака ОБАМУ віддали свої голоси 46% демократів штату.

Як зазначають оглядачі, перемога надасть додатковий імпульс виборчій кампанії Х.КЛІНТОН. Проте їй буде вельми непросто наздогнати Б.ОБАМУ за кількістю делегатів, які на з`їзді обиратимуть кандидата в Президенти від Демократичної партії.

До голосування в Пенсильванії ситуація була така: після перемог у 26 штатах у Б.ОБАМИ - 1 648 делегатів на з`їзд, тоді як за Х.КЛІНТОН голосуватимуть 1509 депутатів (вона отримала перемоги в 16 штатах).

Республіканці вже визначилися зі своїм кандидатом у президентських перегонах - ним буде сенатор Дж.МАККЕЙН, повідомляє Бі-Бі-Сі.