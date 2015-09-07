Німеччина за останні два дні прийняла 15 тисяч біженців

Більшість з них прибули через Австрію до Мюнхену - близько 8 тис. осіб 5 вересня і близько 7,5 тис. - 6 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

Загальна кількість нелегальних мігрантів, які прибули за ці два дні, може сягнути 17 тисяч осіб.

Тим часом глава відомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявив, що подібні показники є винятком і не повинні повторюватися щодня.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, близько половини біженців, які прибули до Баварії 5 вересня, вже розподілені в інші федеральні землі. Частина мігрантів, які приїхали 6 вересня, теж буде відправлена в інші регіони.

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Увечері 5 вересня влади Угорщини вирішила доставити біженців, які перебували протягом вже кількох діб на головному вокзалі Будапешта, до австрійського кордону. Після цього Відень і Берлін оголосили про готовність прийняти цих людей. Більшість мігрантів не залишаються в Австрії, а йдуть далі в Німеччину.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія і Німеччина прийняли тисячі мігрантів, які змогли перетнути угорський кордон після того, як вони кілька днів не могли залишити Угорщину. На австрійському кордоні їх вітали волонтери, які приїхали туди, щоб допомогти мігрантам, які пережили нелегкі дні.

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Зазначається, що загальні витрати Німеччини на біженців в 2015 році становитимуть близько 10 мільярдів євро. Передбачувана сума в чотири рази більше, ніж роком раніше, коли витрати на біженців склали 2,4 млрд євро.