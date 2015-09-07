ЗМІ: Російська армія будує авіабазу в Сирії

Росія неподалік сирійського міста Латакії будує військове містечко, розраховане на одночасне проживання тисячі військових. Воно може стати складом військового обладнання та базою для вильотів російської бойової авіації, пише 9tv.co.il з посиланням на The New York Times.

"Ймовірне посилення російської військової присутності в Сирії викликає тривогу в США", - сказав держсекретар Джон Керрі в телефонній розмові з міністром іноземних справ Росії Сергієм Лавровим.

Бесіда відбулася за ініціативи американської сторони, повідомили в прес-службі Держдепу США.

Керрі заявив, що збільшення російських військ в Сирії може спровокувати ескалацію конфлікту.

Читайте такожСирію визнали найнебезпечнішою державою у світі, Росія "відстала" від неї на 10 позицій - рейтинг

Коаліція на чолі з США веде бойові дії на території Сирії проти терористичної організації "Ісламська держава" та сил, що підтримують президента Башара Асада. В той же час Росія намагається допомогти самому Ашару повернути контроль над країною. Останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах з'являється інформація про присутність військовослужбовців армії РФ на території Сирії, які користуються технікою російського виробництва, включаючи й бойові літаки.