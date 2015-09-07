ЗМІ: Російська армія будує авіабазу в Сирії
На Заході Сирії Росія розпочала будівництво військового містечка, що може стати авіабазою.
Росія неподалік сирійського міста Латакії будує військове містечко, розраховане на одночасне проживання тисячі військових. Воно може стати складом військового обладнання та базою для вильотів російської бойової авіації, пише 9tv.co.il з посиланням на The New York Times.
"Ймовірне посилення російської військової присутності в Сирії викликає тривогу в США", - сказав держсекретар Джон Керрі в телефонній розмові з міністром іноземних справ Росії Сергієм Лавровим.
Бесіда відбулася за ініціативи американської сторони, повідомили в прес-службі Держдепу США.
Керрі заявив, що збільшення російських військ в Сирії може спровокувати ескалацію конфлікту.
Читайте такожСирію визнали найнебезпечнішою державою у світі, Росія "відстала" від неї на 10 позицій - рейтинг
Коаліція на чолі з США веде бойові дії на території Сирії проти терористичної організації "Ісламська держава" та сил, що підтримують президента Башара Асада. В той же час Росія намагається допомогти самому Ашару повернути контроль над країною. Останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах з'являється інформація про присутність військовослужбовців армії РФ на території Сирії, які користуються технікою російського виробництва, включаючи й бойові літаки.