Росія назвала свої поставки зброї до Сирії "боротьбою з тероризмом"
Російське зовнішньополітичне відомство виступило з реакцією на діалог між Сергієм Лавровим і Джоном Керрі.
Росія ніколи не приховувала, що постачає військову техніку офіційній сирійській владі з метою боротьби з тероризмом, цитує офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову РИА-Новости.
"У ході телефонної розмови Керрі уточнив у Лаврова ситуацію з російською допомогою сирійському уряду для боротьби з терористами", — сказала вона.
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За словами Захарової, "Лавров підтвердив, що подібна допомога завжди надавалася і надається і, що російська сторона ніколи не приховувала, що постачає військову техніку офіційній сирійській владі з метою боротьби з тероризмом".
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія будує військове містечко біля сирійського міста Латакії, розрахований на одночасне проживання тисячі військових. Воно може стати складом військового обладнання і базою для вильотів російської бойової авіації.