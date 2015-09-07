Росія назвала свої поставки зброї до Сирії "боротьбою з тероризмом"

Росія ніколи не приховувала, що постачає військову техніку офіційній сирійській владі з метою боротьби з тероризмом, цитує офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову РИА-Новости.

"У ході телефонної розмови Керрі уточнив у Лаврова ситуацію з російською допомогою сирійському уряду для боротьби з терористами", — сказала вона.

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За словами Захарової, "Лавров підтвердив, що подібна допомога завжди надавалася і надається і, що російська сторона ніколи не приховувала, що постачає військову техніку офіційній сирійській владі з метою боротьби з тероризмом".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія будує військове містечко біля сирійського міста Латакії, розрахований на одночасне проживання тисячі військових. Воно може стати складом військового обладнання і базою для вильотів російської бойової авіації.