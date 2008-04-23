Путін і Медведєв відкрили пам`ятник Єльцину (фото)

На Новодєвічєму кладовищі Москви в середу відкрили перший пам`ятник колишньому президентові Росії Борису Єльцину. Як повідомляє Газета.ру, на відкритті меморіальної композиції були присутні вдова першого президента Росії Наїна Єльцина, президент Росії Володимир Путін, обраний президент Дмитро Медведєв, прем`єр-міністр Росії Віктор Зубков, патріарх Алексій II, голова президентської адміністрації Сергій Собянін.

Єльцин помер 23 квітня 2007 року і 25 квітня був похований на Новодєвічьєму кладовищі. Автором меморіалу став відомий скульптор Георгій Франгулян.

Фото телеканалу "Вести"