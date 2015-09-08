Біженці прорвали кордон поліції на кордоні Сербії з Угорщиною

З іншого міграційного табору в місті Ріжку, де проводиться реєстрація біженців, також вирвалися люди, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За інформацією очевидців, близько 300 людей ідуть пішки по автошосе в бік столиці. Їх супроводжує поліція.

Угорщина стала місцем, куди кинулися тисячі мігрантів і біженців з країн Близького Сходу і Африки, прямуючи транзитом до Німеччини та інших країн північної Європи.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала в понеділок, що неконтрольований приплив мігрантів до Німеччини призведе до трансформації країни в майбутньому.

Тим часом міністр оборони Угорщини Чаба Хенді в понеділок подав у відставку після закінчення засідання ради національної безпеки, на якому вирішувалося, що робити з величезним припливом в країну біженців і мігрантів.

Минулого тижня Угорщина, куди останнім часом прибуло більше 100 тисяч чоловік, запропонувала розмістити біля її кордонів спецпідрозділу в спробі припинити приплив біженців.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 4 вересня близько 300 мігрантів вирвалися з табору в угорському місті Роско, який розташований неподалік від кордону з Сербією.