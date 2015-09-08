Венесуела готова прийняти 20 тисяч сирійських біженців

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна готова прийняти 20 тисяч біженців із Сирії, повідомляє РИА-Новости з посиланням на агентство Sputnik.

"Я віддав розпорядження міністру закордонних справ (Делсі Родрігесу) зустрітися з сирійським співтовариством, адже Венесуела прийме 20 тисяч їхніх співвітчизників. Я хочу, щоб 20 тисяч сирійських родин приїхали до нас на батьківщину, до Венесуели", — заявив президент.

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На території Євросоюзу протягом 2015 року мігрувало близько 350 тисяч біженців з Близького Сходу. Більшість з них - жителі сирійських міст, охоплених військовими діями.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що коли Україна стане частиною Європейського Союзу, вона повинна буде висловлювати солідарність у питанні прийому біженців, якщо в цьому буде необхідність. "Не зараз, але в майбутньому"