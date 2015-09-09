В Угорщині звільнили оператора за підніжку біженцю з дитиною (відео)
Оператора угорського каналу N1TV, пов'язаного з націоналістичною партією "Йоббік", звільнили з роботи після поширення запису, на якому вона поставила підніжку біженцю з дитиною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорський портал HVG.hu.
Як повідомляється, оператора Петру Ласло зняли з групою біженців, які втекли від поліції. При цьому жінка спочатку дала копняка двом підліткам, а потім поставила підніжку біженцю з дитиною.
Відеозапис тривалістю 20 секунд розмістив у себе в Twitter журналіст німецького каналу RTL Стефан Ріхтер, після чого відео поширилося соцмережами.
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У повідомленні каналу N1TV йдеться про те, що Петру Ласло "терміново звільнили" за "неприйнятну поведінку".
"Контракт з оператором був негайно припинений, ця справа для нас закрита", - заявив шеф-редактор каналу Шабольч Кісберк.
Lage in #Roeszke#Hungary weiter schlimm - Polizei überfordert - Flüchtlinge durchbrechen Polizeikette - Verletzte! pic.twitter.com/GlMGqGwABb
— Stephan Richter (@RichterSteph) September 8, 2015