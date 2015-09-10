"Нахапати все, що погано лежить": політолог РФ прокоментував участь Путіна у сирійському конфлікті

Про це "Новому времени" розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

Він зазначив, що базових причин, які підштовхнули Володимира Путіна до втручання у сирійський конфлікт, кілька.

Наголошується, що перша - необхідність відповідати вимогам того вузького коридору можливостей, в який він сам себе загнав.

"Справа в тому, що зараз російський президент залежить від силовиків. Звісно, йдеться не про полковників і навіть не про генералів, а про багатозіркових генералів. Вони розуміють, що сталася геополітична поразка: Путін втратив Україну, втрачає Придністров'я, а також зливає Донбас, потроху дистанціюючись від нього", - розповідає Орєшкін.

При цьому він вважає, що деяких силовиків, більш прагматичних, це влаштовує, але інші вимагають компенсації, і Путін не може дозволити собі здатися слабаком.

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"Якщо він втратить ще й Сирію, точніше Башара Асада, якого підтримує, силовики сприймуть це як тотальне ураження перед обличчям Сполучених Штатів", - вважає політолог.

Друга причина, продовжує Орєшкін, в типово путінському стилі: нахапати все, що погано лежить, а потім здавати в обмін на якісь поступки або привілеї.

"Сирія в цьому випадку все одно що Надія Савченко, яку взяли в заручники, а тепер торгуються з Україною та ПАРЄ", - проводить паралелі політолог.

Таким чином, вважає він, до авантюри в Сирії Путіна підштовхнули два міркування: по-перше, продемонструвати йоржистість на внутрішньому ідеологічному ринку для генералітету і патріотичного класу, який останні два роки в істериці, по-друге, використати ситуацію для торгу із Заходом.

Повний текст думки Дмитра Орєшкіна читайте у випуску журналу "Новое время" 11 вересня.