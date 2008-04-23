Усі троє кандидатів у президенти США гарантують підтримку Україні

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявляє, що незалежно від того, хто стане наступним Президентом США, Сполучені Штати гарантують підтримку України у її євроатлантичних прагненнях.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це посол сказав, звертаючись до учасників міжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб", що проходить у Києві.

В.ТЕЙЛОР зазначив: «Незалежно від того, хто буде у Білому Домі, всі три сенатори: Барак ОБАМА, Хіларі КЛІНТОН та Джон МАККЕЙН – гарантують підтримку України у її євроатлантичних прагненнях».

Також посол висловив підтримку Сполученими Штатами Америки кроків керівництва Служби безпеки України на шляху до прозорості та реформування Служби, спрямованих на демілітаризацію та «декадебізацію».

При цьому В.ТЕЙЛОР наголосив на важливості законодавчих аспектів цього процесу у сфері реформування правоохоронних органів і сектору розвідки у цілому.