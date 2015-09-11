Путін і Берлусконі полетіли з візитом до окупованого Криму - журналіст

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"Берлусконі прилетів до Росії, зараз летимо в Крим. Сьогодні буде цікаво", - написав він.

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Зазначимо, що кілька днів тому російські ЗМІ повідомили, що Берлусконі прибуде до Росії з приватним візитом.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін буде зустрічатися з італійським гостем.