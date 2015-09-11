Путін і Берлусконі полетіли з візитом до окупованого Криму - журналіст
13:47, 11 вересня 2015Світ
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Президент РФ Володимир Путін і колишній прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі, який прилетів на запрошення глави Кремля, полетіли до окупованого Криму.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
"Берлусконі прилетів до Росії, зараз летимо в Крим. Сьогодні буде цікаво", - написав він.
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Зазначимо, що кілька днів тому російські ЗМІ повідомили, що Берлусконі прибуде до Росії з приватним візитом.
У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін буде зустрічатися з італійським гостем.
Берлусконі приїхав в Росію + ми зараз летимо в Крим = сьогодні буде цікаво pic.twitter.com/NgYBbd13b2
— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) September 11, 2015
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