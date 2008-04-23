США заявляють про рішучу підтримку Грузії

Адміністрація Джорджа Буша дуже занепокоєна розпорядженням президента Росії щодо надання підтримки населенню Абхазії та Південної Осетії, заявила держсекретар США Кондоліза Райс.

"Ми підтримуємо зусилля Грузії в тому, щоб гарантувати, що народи Абхазії і Південної Осетії повністю відчувають себе частиною Грузії, і ми дуже занепокоєні недавнім кроком Російської Федерації - президентським розпорядженням", - заявила Райс перед початком переговорів у держдепартаменті з міністром закордонних справ Грузії.

Наголосивши, що вона останніми днями двічі порушувала ці питання перед міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Райс заявила про рішучу підтримку Грузії з боку США.

"Наша прихильність щодо підтримки Грузії та її територіальної цілісності є твердою, і ці питання повинні бути врегульовані між державами - між Грузією і Росією", - цитує держсекретаря РІА "Новости".

"США також рішуче виступають за те, що майбутнє Грузії є трансатлантичним майбутнім", - додала вона.