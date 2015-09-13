Зіткнення в Єрусалимі: палестинці забарикадувалися всередині мечеті та кидали у поліцію петарди

В Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса відбулися зіткнення між палестинцями та поліцією Ізраїлю.

Як повідомляє Русская служба Би-би-си газета Jerusalem Post, учасники заворушень забарикадувалися всередині мечеті і кидали в поліцейських каміння і петарди.

На місце інциденту влада направила спеціальний поліцейський підрозділ. Вхід на Храмову гору було тимчасово перекрито.

Пізніше міністр громадської безпеки Ізраїлю заявив газеті, що мечеть Аль-Акса знову доступна відвідувачам.

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Зіткнення відбулися за кілька годин до початку святкування іудейського нового року.

Як стверджує агентство Франс прес, кілька людей були затримані.

Кілька днів тому міністр оборони Ізраїлю Моше Яалон підписав указ про заборону двох мусульманських угруповань, які виступали проти відвідування мечеті ізраїльтянами.

Мечеть Аль-Акса вважається святинею як для мусульман, так і для іудеїв.