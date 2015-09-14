Charlie Hebdo опублікував карикатури на потонулого сирійського хлопчика

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Independent.

Charlie Hebdo опублікував дві карикатури про смерть Айлана.

На карикатурі під заголовком "Ласкаво просимо, мігранти" розміщено зображення мертвої дитини, над тілом якої напис "Так близько до мети" . Поряд з дитиною зображено рекламний щит з написом "Акція! Для дітей два меню за ціною одного".

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Інша карикатура зображує Ісуса, який ходить по воді, поряд з потонулим хлопчиком. Малюнок має підпис: Доказ того, що Європа християнська, Християни ходять по воді – мусульманські діти тонуть".

Карикатури вже зазнали різкої критики від тих, хто вважає використання Айланової смерті з сатиричною метою обурливим.

Зазначається, що автор карикатури Лоран "Рісс" Соріссо вижив в результаті теракту на журнал у січні цього року, коли загинуло 12 людей. Карикатуриста тоді було поранено в плече.

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Як повідомляв УНІАН, на початку йього року двоє озброєних чоловіків увірвалися до офісу французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo в центрі Парижа і влаштували там стрілянину.

Жертвами нападу терористів стали 12 осіб, ще 11 осіб поранених потрапили до лікарні.