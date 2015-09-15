Латвії доведеться прийняти близько 5 тисяч біженців - Євродепутат

Впевненість у цьому висловив депутат Європейського парламенту Андрій Мамикін в інтерв'ю радіо Baltkom, передає Росбалт.

Він зазначив, що квота Латвії становить 1,29% від загальної кількості біженців на території Євросоюзу.

"Це неможливо. Це абсолютно неможливо. Все давно вже підписано. Про це всі знали. Біженців ми отримаємо більше, ніж 200, і більше, ніж 500. Мій прогноз – близько 5 тисяч осіб. Існує ряд секретних документів, в яких йдеться про те, що уряд вже багато років тому погодився прийняти набагато більше 250 осіб", — підкреслив євродепутат.

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Раніше УНІАН повідомляв, що адміністративний суд Австрії прийшов до висновку, що Угорщина більше не є безпечною країною для біженців.