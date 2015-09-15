У ЄС домовилися про розподіл 160 тисяч мігрантів

Про це повідомив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр, передає DT.ua.

Наступна зустріч міністрів внутрішніх справ ЄС, на якій будуть узгоджені конкретні заходи вирішення кризи міграції, відбудеться 8 жовтня.

9 вересня Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив про плани збільшити кількість квот щодо біженців, яких повинні будуть розподілити між собою 28 країн ЄС, з 40 до 160 тисяч осіб. Відповідну пропозицію обговорювалося в ході екстреного саміту щодо мігрантів в Брюсселі.

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У той же час в ООН вважають, що в найближчі два роки Європу очікує наплив 850 тисяч мігрантів. При цьому такі оцінки є заниженими.

Проти плану ЄС за квотами на мігрантів виступила "Вишеградська четвірка" (Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща), яка вважає, що цей механізм розподілу ситуацію не вирішить.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Польща не прийме планованих квот Євросоюзу на прийом біженців і готова запровадити заходи прикордонного контролю на кордонах з іншими країнами Євросоюзу, заявила в понеділок прем'єр-міністр країни Єва Копач.