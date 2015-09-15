По плутонієвій бомбі щороку: КНДР запустила найбільший атомний реактор

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на північнокорейське агентство "ЦТАК".

Всі ядерні об'єкти в Йонбені, включаючи завод зі збагачення урану і 5-мегаватний реактор, були відремонтовані і почали роботу в повному обсязі, йдеться у повідомленні.

"Тим самим Пхеньян удосконалює своє ядерне озброєння за якістю та кількістю і готовий використовувати ядерну зброю проти США та інших країн в будь-який час", - наголошується в заяві.

Читайте такожСША запроваджують нові санкції проти компаній з Росії

Пхеньян обіцяв відновити роботу реактора ще в 2013 році, після того як були проведені чергові ядерні випробування. Про відновлення робіт на Йонбені на початку нинішнього року говорили аналітики у США, посилаючись на знімки із супутника, проте повідомлення "ЦТАК" стало першим офіційним підтвердженням того, що на реакторі знову ведуться роботи.

До своєї зупинки вісім років тому реактор був джерелом плутонію для ядерної зброї КНДР.

Читайте такожУ КНДР звільнили високопоставлених чиновників після врегулювання ситуації на кордоні з Південною Кореєю - ЗМІ

Експерти вважають, що потужностей реактора вистачить на те, щоб щорічно виготовляти по одній плутонієвій бомбі, пише "BBC-Україна". Однак точних даних про те, яким саме ядерним потенціалом має Пхеньян і в якому обсязі, невідомо.

Реактор був заморожений у 2007 році в рамках угоди з роззброєння в обмін на допомогу. Однак у 2009 році КНДР вийшла з переговорів про роззброєння.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міноборони Південної Кореї повідомили, що КНДР запустить нову балістичну ракету 10 жовтня.