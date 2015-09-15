Жириновський хоче прибрати з гімну Росії рядок про братні народи

Про це повідомляє «Російська служба новин».

«Хто ці народи зараз? Фашисти і вбивці! Дуже довгий гімн, найдовший в світі, навіть спортсмени не витримують», - сказав Жириновський. При цьому, за його словами, слід прибрати увесь чотиривірш, що містить ці рядки.

8 вересня під час нагородження переможців чемпіонату світу з художньої гімнастики у Штутгарті двічі переплутали гімн Росії. Після цього трибуни заспівали гімн без оркестру.

У той же день організатори чемпіонату світу по спортивній боротьбі в американському Лас-Вегасі включили замість нинішнього гімну «Патріотичну пісню» Михайла Глінки. Тоді російський борець Роман Власов відмовився залишати п'єдестал до тих пір, поки організатори не виправили свою помилку.

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У серпні 2014 року Жириновський виступив з ініціативою змінити нинішній гімн РФ на «Боже, царя храни», а російський триколор замінити на імперський прапор (чорно-жовто-білий). Разом з тим лідер ЛДПР запропонував президенту Росії Володимиру Путіну нову посаду — верховний правитель.

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Гімн Росії складається з трьох куплетів з приспівом. Він був затверджений у 2000 році.