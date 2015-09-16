У Нью-Йорку відкрилася 70-а сесія Генасамблеї ООН

Після церемонії відкриття за традицією настала хвилина мовчання, присвячена молитві і роздумам, повідомляють РИА Новости.

У перший день повинні бути узгоджені питання щодо організації майбутньої роботи та затверджено порядок денний.

Протягом майбутнього року на засіданнях Генасамблеї буде розглянуто близько 170 питань, зокрема питання щодо підтримання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, по міжнародній фінансовій системі і торгівлі, питання повернення культурних цінностей країнам їх походження, питання подолання бідності, поліпшення становища жінок.

Читайте такожПорошенко 29 вересня виступить на загальних дебатах у рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН

Традиційно однією з головних подій Генасамблеї стане сесія високого рівня, яка пройде з 28 вересня по 3 жовтня. Майбутня загальнополітична дискусія стане однією з найбільш відвідуваних за кількістю лідерів держав.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням затвердив склад делегації України для участі в роботі 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Згідно із документом, оприлюдненим на сайті глави держави, очолить делегацію міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Також до її складу увійшли: постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв; Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України (за згодою) Мустафа Джемілєв, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця; перший помічник президента України Юрій Онищенко.