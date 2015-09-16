В результаті обстрілу житлових кварталів Алеппо загинули 38 людей, 14 із них - діти

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними базованого в Британії Сирійського центру із спостереження за дотриманням прав людини, щонайменше 38 людей загинули, серед них 14 дітей.

Снаряди впали в кварталах Хамадания, Азамія та Салах Ед-Дін.

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Ще сім чоловік у вівторок стали жертвами підриву автомобіля в сирійському місті Хасак.

Раніше УНІАН повідомляв, що урядові війська Сирії використовують у житлових кварталах міста Алеппо бочкові бомби (барелі нафти, паливні баки або газові балони з вибухівкою, паливом і металевими фрагментами), які призводять до значних жертв серед мирного населення.