В результаті обстрілу житлових кварталів Алеппо загинули 38 людей, 14 із них - діти
02:44, 16 вересня 2015Світ
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Житлові квартали сирійського міста Алеппо, які перебувають під контролем урядових сил, були піддані масованому обстрілу з боку повстанців.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За даними базованого в Британії Сирійського центру із спостереження за дотриманням прав людини, щонайменше 38 людей загинули, серед них 14 дітей.
Снаряди впали в кварталах Хамадания, Азамія та Салах Ед-Дін.
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Ще сім чоловік у вівторок стали жертвами підриву автомобіля в сирійському місті Хасак.
Раніше УНІАН повідомляв, що урядові війська Сирії використовують у житлових кварталах міста Алеппо бочкові бомби (барелі нафти, паливні баки або газові балони з вибухівкою, паливом і металевими фрагментами), які призводять до значних жертв серед мирного населення.
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