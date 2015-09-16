Через лісові пожежі у США свої домівки залишили понад 13 тисяч чоловік (відео)
21:41, 16 вересня 2015Світ
159 0
В американському штаті Каліфорнія тривають лісові пожежі. Днями вогонь знищив невеличке містечко Міддлтаун.
Під час пожеж загинула людина / УНІАН
Повідомляється, що через лісові пожежі у Каліфорнії свої домівки залишили більше 13 тис. людей.
Під час лісових пожеж у Каліфорнії загинула одна людина, четверо вогнеборців отримали сильні опіки, передає ТСН.
Читайте такожРФ впоралася з лісовими пожежами в Красноярському краї: ліквідовано останній осередок займання
Приборкати вогонь пожежникам не вдається вже понад місяць. Полум'я знищило вже більше 700 будинків. Влада штату запевняє, що потенційна загроза зберігається ще для 9 тисяч споруд і та їхніх мешканців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter