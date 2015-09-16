Через лісові пожежі у США свої домівки залишили понад 13 тисяч чоловік (відео)

Повідомляється, що через лісові пожежі у Каліфорнії свої домівки залишили більше 13 тис. людей.

Під час лісових пожеж у Каліфорнії загинула одна людина, четверо вогнеборців отримали сильні опіки, передає ТСН.

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Приборкати вогонь пожежникам не вдається вже понад місяць. Полум'я знищило вже більше 700 будинків. Влада штату запевняє, що потенційна загроза зберігається ще для 9 тисяч споруд і та їхніх мешканців.