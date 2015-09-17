Парламент Чорногорії прийняв резолюцію про підтримку інтеграції в НАТО

Про це повідомляє ТАСС.

За вступ країни до Північноатлантичного альянсу виступили 50 депутатів із 79, які брали участь у голосуванні. 26 висловилися проти, троє утрималися.

За словами віце-спікера парламенту Мілутіна Сімовича, голосування, що відбулося - "це сигнал того, що парламент переконливо підтримує інтеграцію в НАТО".

Представники кількох опозиційних партій та незалежні депутати заявили, що необхідно провести в країні референдум з питання членства в НАТО.

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У резолюції говориться, що НАТО буде "гарантією територіальної цілісності і суверенітету Чорногорії, подальшого зміцнення верховенства закону і демократії, прав людини і національних меншин та якості життя для кожного громадянина і всього суспільства".

Членство в альянсі, як зазначено в документі, буде сприяти зміцненню міжнародного політичного становища країни. "Чорногорія тим самим стає союзником найбільших світових держав і партнером у прийнятті важливих рішень, що стосуються не тільки її, але також регіональної та глобальної безпеки", - підкреслюється в резолюції.

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Як повідомляв УНІАН раніше, віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем заявив, що Вашингтон готовий підтримати запрошення країни в НАТО вже в цьому грудні.