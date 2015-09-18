Словенія зупинила потяг із Хорватії з біженцями
03:29, 18 вересня 2015Світ
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Поліція Словенії зупинила потяг із 200 біженцями на станції Добова на кордоні з Хорватією.
REUTERS
Біженців мають намір відправити назад на територію Хорватії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Агентство Рейтер з посиланням на заяву поліції Словенії повідомляє, що рух пасажирських поїздів по головній гілці, що з'єднує країну з Хорватією, призупинено.
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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Хорватії Ранко Остоїч попередив, що його країна може закрити кордон із Сербією, якщо звідти прибуде ще вісім тисяч біженців протягом одного дня.
Раніше, прем'єр-міністр Хорватії Зоран Мілановіч повідомив, що біженцям, які прибувають в Хорватію, дозволять перетнути її територію в напрямку країн Західної Європи.
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