Хорватія перекрила дороги з Сербії

06:30, 18 вересня 2015
Світ
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Через безперервний потік біженців хорватська поліція перекрила сім з восьми прикордонних переходів із Сербією.

REUTERS

Дороги до переходів також перекриті. Захід діє до особливого повідомлення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше влада Хорватії заявили, що не можуть приймати більше біженців, які розраховують потрапити через територію країни в Західну Європу.

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На 23 вересня намічено екстрений саміт Європейського союзу, головною темою якого стане ситуація з біженцями.

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