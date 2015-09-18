Хорватія перекрила дороги з Сербії
06:30, 18 вересня 2015Світ
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Через безперервний потік біженців хорватська поліція перекрила сім з восьми прикордонних переходів із Сербією.
REUTERS
Дороги до переходів також перекриті. Захід діє до особливого повідомлення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше влада Хорватії заявили, що не можуть приймати більше біженців, які розраховують потрапити через територію країни в Західну Європу.
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На 23 вересня намічено екстрений саміт Європейського союзу, головною темою якого стане ситуація з біженцями.
Хорватія перекриває дороги із Сербією через велику кількість мігрантів
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