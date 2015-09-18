Sotheby's виставив на торги сенсаційний блакитний діамант

Як повідомили в четвер в Sotheby's, дорогоцінний камінь під назвою "Блакитний місяць" є одним з найбільших яскравих блакитних діамантів і буде виставлений на аукціон 11 листопада у Женеві, передають РИА Новости.

"Бездоганний по чистоті і воістину вражаючого кольору" діамант був визнаний Гемологічним інститутом Америки (GIA) "яскраво фантазійним блакитним", що є найвищою оцінкою кольору серед блакитних діамантів.

За словами голови міжнародного підрозділу аукціонного будинку по коштовностям Девіда Беннетта, це "сенсаційний камінь по своєму приголомшливому кольору і чистоті, в прекрасному огранювання "кушон"". "Блакитний є для мене одним з найбільш магічних і містичних кольорів серед усіх діамантів, і "Блакитний місяць" займе місце серед найбільш відомих дорогоцінних каменів", — сказав він.

На початку жовтня камінь буде виставлений в Гонконзі, після чого його перевезуть в Лондон і в кінці жовтня діамант доставлять в Нью-Йорк.

Аукціонний дім Sotheby's виставляє дорогоцінні камені не в перший раз. Так, у квітні 2015 року з молотка пішов білий діамант вагою більше 100 карат в так званому смарагдовому огранюванні за 22,1 мільйонів доларів.

Крім того, в 2013 році на торгах Sotheby's у Гонконгу 118-каратний білий овальний діамант був проданий за 40,6 мільйона. За даними аукціонного будинку, найдорожчим вважається рожевий діамант у 24,78 карата проданий у Женеві в 2014 році за 46,2 мільйона.

Таким чином, представлений діамант "Блакитний місяць" може стати найдорожчим в історії аукціонного будинку.