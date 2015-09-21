Олланд: жодна європейська країна не може ухилитися від прийому біженців

Про це заявив у суботу на прес-конференції в марокканському Танжері президент Франції Франсуа Олланд, пише ТАСС.

Говорячи про розподіл біженців, що прибувають до Європи, він підкреслив, що ця процедура "повинна здійснюватися всіма європейськими країнами". "Ніхто не може ухилитися від цього, інакше ми не будемо належати до єдиної спільноти, що ґрунтується на цінностях та принципах".

Як очікується, питання про розподіл 120 тис. біженців з країн Євросоюзу буде обговорюватися 23 вересня в Брюсселі, де пройде Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ країн співтовариства.

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Раніше УНІАН повідомляв, що віце-прем'єр-міністр Чехії Павло Бєлобрадек загрожує звернутися до Європейського суду в разі прийняття обов'язкових квот на розподіл біженців. Бєлобрадек відкинув закиди на адресу Праги, нібито Чехія виявляє недостатню солідарність у питанні розподілу біженців.